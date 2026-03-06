Nedimović: Tužilaštvo da se oglasi o slučaju u Bešenovu (Video)

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović pozvao je tužilastvo da se oglasi o slučaju koji se dogodio 2. marta u Bešenovu. U obraćanju novinarima Nedimović je izneo svoja saznanja o incidentu, posle koga je jedno lice zadržano na bolničkom lečenju, dok je u domaćinstvu Bakića, tom prilikom, kaže pričinjena I materijalna šteta. Smatra da je sada pre svega važno da policija I tužilaštvo saopšte šta se tačno dogodilo i kakva je pravna kvalifikacija događaja. Javnost ima pravo da zna, sprečiti nagađanja i širenje neproverenih informacija, bio je jasan Nedimović.