Filmski vikend u Kulturnom centru Inđija

Tokom predstojećeg vikenda u Kulturnom centru Inđija biće organizovan filmski maraton, a publiku očekuje nekoliko popularnih filmskih naslova za sve generacije. U subotu, 7. marta, na repertoaru su tri projekcije. Najmlađa publika od 16 časova moći će da pogleda animirani film „Goat – ukus pobede”. Od 18 časova biće prikazan film „Obraz”, dok je za 20 časova zakazana projekcija „Vrisak 7″. Filmski program nastavlja se i u nedelju, 8. marta.

Od 16 časova biće prikazan animirani film „Skokovci”, zatim od 18 časova film „Utočište”, dok je od 20 časova na programu romantična drama „Orkanski visovi”. Cena ulaznice za sve projekcije iznosi 400 dinara, a karte se mogu kupiti na dan projekcije.