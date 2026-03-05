U toku je Veliki post

preuzeta fotografija

U toku je Druga nedelja Uskršnjeg, odnosno Velikog posta kod pravoslavnih vernika koja je počela 2. marta i traje do 8. marta. Ova sedmica se u crkvenoj tradiciji naziva Pačista nedelja, odnosno nedelja posle Čiste, jer dolazi nakon prve, najstrože sedmice posta. Uskršnji post 2026. počeo je 23. februara i trajaće do 12. aprila. Veliki post koji prethodi vaskrsenju Isusa Hrista ima stroža pravila od Božićnog posta kad je reč o hrani. Pravila posta nalažu da se od ponedeljka do petka jede hrana pripremljena na vodi, subotom i nedeljom se razrešava na ulje, a riba može da se nađe na trpezi samo za Blagovesti koje uvek ” padaju ” 7. aprila i na Cveti, koje ćemo ove godine proslaviti 5. aprila.