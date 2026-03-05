Nedozvoljeno skladištenje robe

preuzeta fotografija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, podneće krivičnu prijavu protiv B.V. (1970), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe. Kako se sumnja, ona je 750 kilograma osušenog duvana u listu, u svom vlasništvu, namenila da proda na crnom tržištu i na taj način oštetila budžet Republike Srbije za 6.211.500 dinara. Policija je duvan pronašla u prikolici u pomoćnom objektu, u okolini Sremske Mitrovice, navodi se u saopštenju.