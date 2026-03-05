Dogovoreni “Dani Vojvodine” u Berlinu Junu (Video)

preuzeta fotografija

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević, koji predvodi delegaciju Sekretarijata u poseti Berlinu povodom učešća na Međunarodnom sajmu turizma „ITB Berlin”, sastao se sa ambasadorkom Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj dr Snežanom Janković. Tema sastanka bila je unapređenje saradnje i stvaranje uslova za snažnije povezivanje turističke privrede Vojvodine sa nemačkim tržištem, pre svega sa Berlinom kao značajnim privrednim i turističkim centrom. Tokom susreta postignuti su konkretni dogovori da se u junu u Berlinu organizuju „Dani Vojvodine”.