Korak bliže završetku prve faze (Video)

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Laćarku su u punom jeku, a prva faza odvija se planiranom dinamikom i očekuje se da će biti završena do maja. Paralelno s izgradnjom mreže raste i interesovanje građana za priključenje, pa se svakodnevno realizuje nekoliko novih priključaka. Nadležni ističu da su spremni za nastavak aktivnosti i početak naredne faze, dok građani sve potrebne informacije mogu dobiti u kancelariji u Laćarku, putem kol centra ili lično u prostorijama „Vodovoda”, gde je moguće podneti zahtev i sklopiti ugovor.