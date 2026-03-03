Isplata penzija počinje danas

preuzeta fotografija

Isplata februarskih penzija počeće danas za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti koji primaju penzije na tekuće račune, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). Korisnici iz iste grupe koji primanja dobijaju na kućne adrese ili na poštanskim šalterima moći će da podignu penzije od četvrtka, 4. marta. Vojni i poljoprivredni penzioneri dobiće februarska primanja u četvrtak, 5. marta, bez obzira na to da li ih primaju na tekuće račune, na šalterima pošte ili putem poštanskih isporuka na kućnu adresu.