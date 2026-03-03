Dogovor o merama za stabilizaciju tržIšta mleka

Iz Ministarstva poljoprivrede su saopštili da su sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača , koji su prethodnih dana organizovali proteste i blokade, postigli dogovor o konkretnim merama u cilju stabilizacije tržišta mleka i zaštite domaće proizvodnje. Kada je reč o zalihama sireva, predstavnici proizvođača obavešteni su da se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede već obratilo mlekarama koje plasiraju sir na tržište, kao i da je jedna domaća kompanija započela otkup prijavljenih zaliha sireva koje se nalaze na lageru.

U pogledu otkupne cene mleka, Ministarstvo je mlekarama uputilo molbu za korekciju cene. Molba se odnosila na to da se od narednog obračuna otkupna cena mleka poveća za pet dinara po litru, a Ministarstvo će zauzvrat pružiti podršku mlekarama u plasmanu sireva, uključujući pomoć u obezbeđivanju povoljnije cene i boljeg pozicioniranja proizvoda u trgovinskim lancima.

U cilju dodatne zaštite domaćeg tržišta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iniciraće povećanje carina na uvoz mleka u prahu, dok će razgovori sa Evropskom komisijom u vezi sa pitanjem prelevmana biti nastavljeni.