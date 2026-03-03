Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Sremu

Na teritoriji Srema ove nedelje biće organizovano više akcija dobrovoljnog davanja krvi, a nadležni pozivaju građane da se odazovu i još jednom pokažu humanost i solidarnost. U četvrtak će akcija biti održana u Sremskoj Mitrovici, u prostorijama Crvenog krsta, u terminu od 8.30 do 13 časova, dok će istog dana dobrovoljni davaoci u Beški krv moći da daju u Osnovnoj školi, od 8 do 11 časova. U petak su planirane tri akcije. U Inđiji će dobrovoljno davanje krvi biti organizovano u igraonici „Grifon”, od 12 do 16 časova. Građani Rume krv mogu dati u Kulturnom centru, od 8 do 12 časova, dok će u Staroj Pazovi akcija biti sprovedena u Tehničkoj školi, u terminu od 11 do 15 časova.