572 saobraćajne nezgode za 7 dana

U toku prethodne nedelje, u Republici Srbiji registrovano je 572 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 48 osoba. Život je izgubilo pet osoba, saopšteno je iz Uprave saobraćajne policije. U narednom periodu na putevima se očekuje znatno veći broj dvotočkaša, naročito vozača motocikala i skutera. Vozači dvotočkaša su ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju, što potvrđuje činjenica da su od početka godine život izgubila četvorica motociklista. Neprimerena brzina, neopreznost i rizični manevri mogu imati teške posledice, kako po vozače dvotočkaša, tako i po druge učesnike u saobraćaju. Nadležni apeluju na sve vozače dvotočkaša da voze oprezno, nose zaštitne kacige i brzinu prilagode uslovima puta, svojim vozačkim sposobnostima i intenzitetu saobraćaja, uz dosledno poštovanje svih važećih propisa.