Danas je Todorova subota

preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva slavi danas Todorovu subotu, praznik posvećen Svetom Velikomučeniku Teodoru Tironu, koji se obeležava pričešćem vernika i kuvanjem žita u pravoslavnim domovima.

To je prva subota u Vaskršnjem postu.

Sveti Teodor Tiron, po narodnom Todor, bio je vojnik koji je odbio da učestvuje u progonu hrišćana, čak je javno priznao hrišćansku veru, zbog čega je mučen i na kraju živ bačen u oganj, 306. godine.

Od 16. veka, njegove čudotvorne mošti počivaju u fruškogorskom manastiru Novo Hopovo.

Uspomena na velikomučenika Teodora koja se u srpskom narodu slavi i kao krsna slava, obeležava se pričešćem vernika i kuvanjem žita u pravoslavnim domovima, a predviđa se i vreme, po izreci – kakva Todorica, takva godinica.

Za Svetog Teodora, narodski, Todora veruje se da je zaštitnik stoke, naročito konja, pa se ovaj dan naziva još i Konjski dan.

(Redakcija)