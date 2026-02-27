Otvoren konkurs za upis u Srednju školu unutrašnjih poslova (Video)

preuzeta fotografija

Srednja škola unutrašnjih poslova “Jakov Nenadović” u Sremskoj Kamenici raspisala je konkurs za upis 140 učenika u prvi razred za školsku 2026/2027. godinu, a prijave se podnose do 16. marta. Kandidati moraju ispunjavati uslove u pogledu zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, kao i bezbednosne uslove, a protiv njih se ne sme voditi krivični postupak niti im sme biti izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora. O samom konkursu govorio je Jovan Marčeta, komandir Policijske ispostave Sremska Mitrovica.