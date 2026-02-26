Danas je Sveti Simeon Mirotočivi

preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Simeona Mirotočivog, rodonačelnika srpske vladarske dinastije Nemanjića, koja je srpskim zemljama vladala više od dva veka, a taj značajan dan obeležava se i širom sveta u crkvama SPC koje nose njegovo ime. Sveti Simeon je monaško ime Stefana Nemanje, utemeljivača dinastije Nemanjića, rođenog u Ribnici kod Podgorice oko 1114. godine. O životu rodonačelnika srpske vladarske dinastije Nemanjića, koja je bila na vlasti sve do 1371. godine, najznačajnije zapise ostavili su Sveti Sava, Sveti Stefan Prvovenčani i Domentijan. Doba njegove vladavine predstavlja prelomni period u istoriji i kulturi Srba. Zamonašio se posle sabora sa suprugom Anom u Crkvi Svetih Petra i Pavla u Rasu.