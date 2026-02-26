Bez saobraćajnih nezgoda u Sremu

preuzeta fotografija

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici nisu registrovane saobraćajne nezgode. Korišćenje sigurnosnog pojasa je zakonska obaveza za vozače i sve putnike u vozilu, ali i jedna od najvažnijih mera lične bezbednosti u saobraćaju. Sigurnosni pojas moraju koristiti vozač i suvozač, ali i putnici na zadnjem sedištu vozila. On značajno smanjuje rizik od teških povreda i smrtnog ishoda u saobraćajnim nezgodama. Naročito se deca moraju prevoziti i pravilno smestiti u odgovarajuća sigurnosna sedišta, podsećaju iz Uprave saobraćajne policije .