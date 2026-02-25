Izmenjen režim saobraćaja na auto-putu

preuzeta fotografija

Na deonici auto-puta između petlje Sremska Mitrovica i petlje Kuzmin na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova na snimanju trase.

Kako je saopšteno iz Puteva Srbije, snimanje navedene deonice obavljaće se svakog dana u svetlom delu dana, u periodu od 9 časova, a radovi će trajati do 14. marta.

Radovi će se izvoditi sukcesivno, najpre u smeru od petlje Sremska Mitrovica ka petlji Kuzmin, a potom i u suprotnom smeru.

Tokom izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka u dužini od oko 200 metara, dok će ostale saobraćajne trake biti prohodne.

Iz „Puteva Srbije” navode da će zona radova biti obezbeđena adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, te apeluju na vozače da prilagode brzinu i poštuju privremenu signalizaciju.