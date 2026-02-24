Uređenje parking prostora u Inđiji

preuzeta fotografija

Na svom Instagram nalogu JP “Inđija put” objavilo je da se nastavljaju radovi na uređenju parking prostora kod parka Vašarište. U prethodnom periodu su završeni pripremni radovi i postavljena je kamena podloga, čime su stvoreni uslovi za nastavak radova. Trenutno se izvode radovi na asfaltiranju kompletne parking površine. Po završetku asfaltiranja biće postavljena horizontalna signalizacija i obeležena parking mesta, čime se rešava dugogodišnja potreba za bezbednijim i organizovanijim parkiranjem.