Objavljena bodovna lista

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije – Uprava za agrarna plaćanja objavila je Bodovnu listu zahteva podnetih po Prvom javnom pozivu u okviru Mere 3 IPARD III programa, koji se odnosi na investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Podrška u okviru ovog javnog poziva podrazumeva značajne investicije usmerene na unapređenje prerađivačkih kapaciteta – izgradnju i opremanje objekata, nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije, kao i nabavku kompjuterskog hardvera i softvera, a cilj je modernizacija poslovanja i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava. Podržani su projekti u sektorima prerade i marketinga mleka, mesa, jaja, ribe, voća, povrća, grožđa, žitarica i industrijskog bilja, čime se direktno osnažuje domaći lanac vrednosti – od primarne proizvodnje do konačnog proizvoda. Pravo na učešće imala su registrovana poljoprivredna gazdinstva – preduzetnici, privredna društva i zadruge. Podrška u okviru Mere 3 iznosi do 50 procenata od ukupno prihvatljivih troškova investicije, a dodatnih 10 procenata podrške odobreno je za projekte koji obuhvataju upravljanje otpadnim vodama, primenu principa cirkularne ekonomije i korišćenje obnovljivih izvora energije. Rangiranje je sprovedeno nakon detaljne provere uslova i konačnosti rešenja o odbacivanju pojedinih zahteva, čime je obezbeđena transparentnost i pravna sigurnost celokupnog postupka. Podnosilac zahteva ima pravo na prigovor na svoje mesto na ovoj Bodovnoj listi, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Bodovne liste na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja. Sve informacije u vezi sa Bodovnom listom dostupne su na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.