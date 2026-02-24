Nastavak suđenja ginekologu sredinom maja

Suđenje lekaru M. M. (46) iz Rume, zaposlenom u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, koji je optužen za akušersko nasilje nad dve porodilje, biće nastavljeno sredinom maja, prenose mediji, pozivajući se na izvor u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. Na narednom ročištu planirano je saslušanje više svedoka, uglavnom lekara različitih specijalnosti, dok će sudsko veće odlučivati i o daljim dokaznim predlozima odbrane. M. M. se optužnicom Višeg javnog tužilaštva stavlja na teret da je izvršio teško krivično delo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nesavesnim pružanjem lekarske pomoći, kao i zlostavljanje i mučenje, na štetu porodilja Marice Mihajlović i Jelene Ivković. Novo ročište zakazano je za 13. maj u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici.