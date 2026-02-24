Dobrovoljno davanje krvi u Šidu

Crveni krst Šid organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u sredu, 25. februara, u periodu od 9 do 12 časova, u prostorijama Crvenog krsta. Iz ove humanitarne organizacije podsećaju da krv može dati svaka zdrava osoba starosti od 18 do 65 godina, pri čemu muškarci mogu donirati krv na svaka tri meseca, a žene na svaka četiri meseca. Dobrovoljno davanje krvi predstavlja jedan od najhumanijih gestova, jer jedna jedinica krvi može spasiti čak tri života. Organizatori pozivaju sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu ovoj akciji i na taj način pokažu solidarnost i humanost prema onima kojima je krv neophodna.