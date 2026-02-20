PKV na Sajmu turizma u Budimpešti

Privredna komora Vojvodine , sa Turističkom organizacijom Vojvodine, na zajedničkom štandu okupila je preko 20 predstavnika turističke privrede iz AP Vojvodine na Sajmu turizma u Budimpešti. Privredna komora Vojvodine tradicionalno se predstavlja na ovom sajmu . Sekretar Udruženja usluga, Branislav Mamić, istakao je da je tokom 2025. godine našu zemlju posetilo 60.000 turista iz Mađarske, što je za 2,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareno je 128 hiljada noćenja. Na turističke tokove utiče razvoj infrastrukture, što doprinosi povećanju kratkih poseta. Modernizacija pruge i uspostavljanje voza na brzoj pruzi između Beograda i Budimpešte u narednom periodu naročito će biti značajno za turiste obe zemlje. Štand Privredne komore Vojvodine posetila je delegacija Privredne komore Bekeša, sa kojima smo razgovarali o mogućnostima zajedničke regionalne saradnje i zajedničkoj promociji, pre svega, naših turističkih potencijala.