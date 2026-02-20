Izmena režima saobraćaja na petlji Pećinci

preuzeta fotografija

Zbog rekonstrukcije natputnjaka na petlji Pećinci, u subotu, 21. februara, biće izmenjen režim saobraćaja. Tokom izvođenja radova biće zatvorena leva kolovozna traka, dok će se saobraćaj iz smera Beograd – Šid odvijati dvosmerno desnom trakom. Takođe, biće zatvoreno isključenje sa auto-puta ka Pećincima iz pravca Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Kao alternativni pravac vozačima se preporučuje korišćenje petlje Šimanovci. Završetak radova planiran je do 31. jula 2026. godine, a učesnicima u saobraćaju savetuje se dodatni oprez i poštovanje privremene signalizacije.