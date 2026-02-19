Potpisan Ugovor za put Radenković-Noćaj (FOTO)

Gradonačelnik Sremske Mitrovice , Branislav Nedimović, potpisao je sa ministrom infrastrukture, Aleksandrom Sofronijevićem, ugovor o finansiranju izgradnje i rekonstrukcije puta između Noćaja i Radenkovića. Ugovor je potpisan u zgradi Vlade Republike Srbije, a njegova vrednost iznosi 292 miliona dinara bez PDV-a. Reč je o projektu od velikog značaja ne samo za ova dva sela, već i za širi deo Mačve i Srema, jer ova saobraćajnica predstavlja važnu vezu sa gradom, ali i regionalnim pravcima. Nedimović je ranije najavio potpisivanje ugovora na svom Instagram nalogu.