Dospela na naplatu prva rata poreza

Rok za uplatu prve kvartalne rate poreza na imovinu za 2026. godinu ističe danas. Do dostavljanja novih rešenja, obveznici poreza trebaju da uplate isti iznos koji su platili poslednjom ratom u 2025. godini, što je praksa koja se primenjuje svake godine. Iz Grada Sremska Mitrovica podsećaju da se obaveza plaćanja ne odgađa zbog kašnjenja rešenja i da se svako neizmirenje smatra kašnjenjem. Za sve koji danas ne uplate porez, obračunava se zatezna kamata od 16,5 procenata na godišnjem nivou, ali to nije jedina posledica. Kašnjenje, čak i za jedan dan, znači i gubitak prava na popust koji Grad Sremska Mitrovica daje redovnim platišama.