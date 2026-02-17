Prevoznici najavljuju nove blokade granica

preuzeta fotografija

Granični prelazi u Evropi ponovo bi mogli biti blokirani, jer problem boravka vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u Šengen zoni nije rešen, saopštilo je Udruženje Međunarodnog transporta . Protesti su pokrenuti zbog pravila koje ograničava boravak na najviše 90 dana u periodu od 180 dana, što prevoznici smatraju neizvodljivim za međunarodni drumski saobraćaj. Povod je i novi sistem evidencije ulaska i izlaska iz EU, koji strože kontroliše boravak državljana van Unije. Kako navode iz Udruženja, Evropska unija je odbila njihove predloge, pa su najavljene nove blokade, ali datum još nije preciziran.