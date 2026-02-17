Prevoznici najavljuju nove blokade granica

Vesti Srbija | February 17, 2026

preuzeta fotografija

Granični prelazi u Evropi ponovo bi mogli biti blokirani, jer problem boravka vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u Šengen zoni nije rešen, saopštilo je Udruženje Međunarodnog transporta . Protesti su pokrenuti zbog pravila koje ograničava boravak na najviše 90 dana u periodu od 180 dana, što prevoznici smatraju neizvodljivim za međunarodni drumski saobraćaj. Povod je i novi sistem evidencije ulaska i izlaska iz EU, koji strože kontroliše boravak državljana van Unije. Kako navode iz Udruženja, Evropska unija je odbila njihove predloge, pa su najavljene nove blokade, ali datum još nije preciziran.

Povezane objave

Danas je Sretenje – Dan državnosti i verski praznik

Danas se slavi Sveti Trifun, ali i Dan zaljubljenih

Neradno za Sretenje