Ko upravlja protestima u Mitrovici?

preuzeta fotografija

Iako je najavljen kao veliki protest na godišnjicu onoga što su nazvali „ Detoks Srema”, okupljanju nezadovoljnih građana u nedelju, 16. februara, u Sremskoj Mitrovici odazvalo se tek nekoliko stotina ljudi, pokazuju snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama. Kako prenosi Sremskomitrovački portal, atmosfera na protestu dodatno se pogoršala kada su pojedinci koji su do juče (a verovatno i dan danas) bili na platnom spisku poverenika mitrovačkog SNS-a i aktuelnog gradonačelnika Branislava Nedimovića, pokušali da nametnu teme koje nisu bile direktno vezane za događaje koji su se desili pre godinu dana, kao i neadekvatan odnos vlasti prema studentskim i građanskim zahtevima. To je izazvalo negodovanje dela okupljenih, koji su smatrali da se time obesmišljava osnovna poruka skupa, piše portal. Skup je bio i izložba transparenta koji se više od godinu dana nose na protestima.