Praznovanje Sretenja

U Srbiji i Republici Srpskoj 15 . februara obeleženo je Sretenje – Dan državnosti, u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije. Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, a kao državni praznik u Republici Srbiji obnovljen je 10. jula 2001, a slavi se od 15. februara 2002. godine. Republika Srpska i Republika Srbija utvrdile su zajedničko obeležavanje Sretenja kao Dana državnosti Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu u junu 2024. godine. Kako je ove godine Dan državnosti pao u nedelju, neradni su i ponedeljak 16. i utorak 17. februar. U sredu 18. februara u školske klupe vraćaju se i đaci u Vojvodini.