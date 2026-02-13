Većina neradno za Sretenje

preuzeta fotografija

Dan državnosti Srbije ove godine pada u nedelju, 15. februara, pa su neradni i ponedeljak , 16. i utorak, 17. februar. Naime, praznik se “prenosi” sa nedelje na utorak. Zbog toga će mnogi zaposleni iskoristiti priliku da spoje vikend sa praznicima, pa će u zbiru imati čak četiri slobodna dana.

Đaci će imati još duži predah. Tokom ove školske godine , zimski raspust traje devet dana, od 14. do 22. februara. Ipak, učenici u Vojvodini vraćaju se u školske klupe ranije, odnosno 18. februara, u skladu sa školskim kalendarom. Da podsetimo, Dan državnosti u ustavnosti Republike Srbije, koji je obnovljen 2002. godine, u Srbiji se obeležava u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu, 1804. dignut Prvi srpski ustanak , odnosno na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Srbije – Sretenjski ustav. Ovaj datum je najbitniji u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije.