Sadržaji za najmlađe u Inđiji

preuzeta fotografija

Najmlađu publiku u Kulturnom centru u Inđiji očekuju interesantni sadržaji. Pod sloganom ” Vikend za dečiji osmeh” biće izvedena dečija pozorišna predstava „Lepotica i zver” u nedelju, 22. februara, sa početkom u 17 sati. Karte će biti u prodaji od 18. februara, od 15 do 20 sati. Kada je reč o filmskom programu, u petak, 20. februara, biće prikazani Štrumpfovi od 16 sati, a Tim i Džeri od 18 sati. U subotu, 21. februara, od 16 časova na repertoaru će biti Sunđer Bob, a film Hajduk u Beogradu od 18 sati. Karte će biti u prodaji od srede, 18. februara, saznajemo u Kulturnom centru u Inđiji.