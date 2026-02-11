Radno vreme Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici tokom praznika (Video)

Iz Sremskomitrovačkog Doma zdravlja obaveštavaju da će tokom predstojećeg praznika imati izmenjeno radno vreme. U vreme praznika Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće:
Ambulanta opšte medicine III – Treća zdravstvena stanica („Dispanzer na Savi”)
od 14.2. do 17.2. od 07 : 00 do 20 : 00 časova.
U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine (za svu decu) pružaće:
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece („Dečiji dispanzer”) Doma zdravlja Sremska Mitrovica
14.02.2026. godine od 07 : 00 do 20 : 00 časova.
Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine („Školski dispanzer”) Doma zdravlja Sremska Mitrovica od 15.2. do 17.2. od 07 : 00 do 20 : 00 časova.
Stomatološka zdravstvena zaštita u vreme praznika radiće od 07 : 00 do 20 : 00 časova.
Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pruža zdravstvene usluge 24 časa dnevno.