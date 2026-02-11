Obuka na Mitrovačkim poligonima

preuzeta fotografija

Na poligonima u okolini Sremske Mitrovice u toku je realizacija zimskog ciklusa obuke diviziona iz sastava Prve brigade kopnene vojske naoružanog digitalizovanim samohodnim višecevnim lanserima raketa 128 mm M-17 „Oganj”. Cilj obuke je dalje unapređenje osposobljenosti posluga za borbenu upotrebu ovog savremenog artiljerijskog oruđa, čijim su uvođenjem u naoružanje znatno unapređene mogućnosti jedinice za pružanje vatrene podrške u operacijama Vojske Srbije. Akcenat je na taktičkim vežbavanjima u uslovima koji simuliraju realnu borbenu situaciju. Uvežbava se rad artiljerijske baterije prilikom izvođenja marša i zauzimanja vatrenog položaja i osmatračnice, uz primenu mera maskiranja i zaštite od izviđanja iz vazduha, zatim organizacija neposrednog obezbeđenja rejona razmeštaja, procedure u pripremi i izvršenju artiljerijskog gađanja i brzo napuštanje položaja nakon izvršenog dejstva. U narednoj fazi, koja predstavlja najsloženiji segment u ovom ciklusu obuke, pripadnike jedinice očekuju taktičke vežbe sa bojevim gađanjima kada će se u praksi proveriti njihova osposobljenost, tehnička znanja, preciznost i brzina u radu. Digitalizovani samohodni višecevni lanser raketa 128 mm M-17 „Oganj” je savremeni artiljerijski sistem namenjen za ostvarivanje iznenadne i koncentrisane artiljerijske vatre po ciljevima velikih razmera. Odlikuje ga mobilnost, preciznost i integrisani sistem za upravljanje vatrom, što omogućava njegovu efikasnu upotrebu u savremenim borbenim uslovima, saopštili su nadležni.