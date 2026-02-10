Uhapšen u Šidu zbog krijumčarenja ljudi

Policija je na Graničnom prelazu Šid, pregledom teretnog kamiona kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla osam turskih i dva kineska državljanina koji su bili sakriveni u priključnom delu vozila, saopštila je Policijska uprava. Uhapšen je M. Đ. zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kojem roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.