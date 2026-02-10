Dve saobraćajne nezgode u Sremu

preuzeta fotografija

Od juče, na teritoriji Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su dve saobraćajne nezgode, u kojima su povređene dve osobe. Iz Uprave saobraćajne policije podsećaju vozače da su dužni da sve radnje u saobraćaju izvrše bezbedno i u skladu sa propisima. Prilikom skretanja ili uključivanja u saobraćaj, treba pravovremeno uključiti pokazivač pravca, proveriti saobraćaj iza i ispred vozila, i obratiti pažnju na pešake i druge učesnike u saobraćaju. Nepropisna i nepažljiva skretanja čest su uzrok saobraćajnih nezgoda. Apeluje se na sve vozače da budu strpljivi i odgovorni, jer bezbednost u saobraćaju zavisi od svakog pojedinca.