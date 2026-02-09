Održana 29. Sremska kobasicijada u Šidu (Foto)

Šid je bio domaćin tradicionalne Sremske kobasicijade, 29. po redu, koja je održana u prostorijama Slovačkog doma. Posetioce je dočekala bogata ponuda domaćih specijaliteta, od pečenih kobasica i čvaraka do suhomesnatih proizvoda, rakija i vina. Poseban deo manifestacije bio je posvećen ocenjivanju fermentisanih kobasica. Organizatori su izjavili da je uspešno sprovedeno ocenjivanje 170 uzoraka suvih kobasica, a da posebnu vrednost ovogodišnjoj manifestaciji daje primena novog pravilnika o ocenjivanju, koji je izrađen u saradnji sa Evropskim savezom salamara i kobasičara, čiji je Udruženje Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid ponosni član, čime je dodatno unapređen kvalitet i međunarodni standard manifestacije. U večernjim satima održano je proglašenje najboljih i zajednička večera učesnika i gostiju.