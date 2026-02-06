Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Sremu

preuzeta fotografija

Na području Srema naredne nedelje biće organizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi. U ponedeljak, 9. februara, akcija će biti održana u Inđiji, u Domu zdravlja, u terminu od 8 do 11 časova. U utorak, 10. februara, dobrovoljni davaoci moći će da daju krv u Sremskoj Mitrovici, u Opštoj bolnici, od 10 do 13 časova. Četvrtak, 12. februar, rezervisan je za Novi Slankamen, gde će akcija biti organizovana u Osnovnoj školi od 8 do 11 časova, kao i za Stari Slankamen, u Banji, od 11.30 do 12.30 časova. U petak, 13. februara, akcije će biti održane u Irigu, u prostorijama Crvenog krsta, od 8 do 10 časova, kao i u Vrdniku, u JKP-u, od 10.45 do 12 časova.