Izmena saobraćaja zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja

Zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte 2342-8 Nikinci 5. i 6. februara od 8 do 19. časova biće zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci Obrež, Nikinci Brestač, kao i na letnjem putu Donji Tovarnik Nikinci.

Tokom gađanja postoji mogućnost zaostajanja neeksplodiranih projektila. Strogo je zabranjeno njihovo prikupljanje i dodirivanje jer je to opasno po život. U slučaju pronalaska istih, potrebno je odmah obavestiti najbližu policijsku stanicu ili komandu Vojske Srbije.

Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesreće usled neeksplodiranih zrna. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja, trebalo bi da odmah dostavi svoju prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, a najkasnije do 13. februara tekuće godine. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir .