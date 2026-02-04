Produžen rok za podnošenje prijava za legalizaciju

preuzeta fotografija

Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije obavestila je javnost da je rok za podnošenje prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima produžen za dodatna tri dana. Novi rok ističe 9. februara 2026. godine u 00.00 časova. Do produžetka roka došlo je usled velikog interesovanja građana za podnošenje prijava. Kancelarija za legalizaciju nelegalizovanih objekata Opštine Inđija biće otvorena za građane u četvrtak, 5. i u petak, 6. februara od 8 do 17 časova, dok će oba dana vikenda raditi od 8 do 15 sati. Nadležni apeluju na građane da blagovremeno podnesu svoje prijave i iskoriste produženi rok.

Rok za podnošenje prijava za ostvarivanje prava svojine u okviru programa „Svoj na svome“ produžen je do nedelje, 8. februara 2026. godine. Sve kancelarije će do nedelje raditi u periodu od 8 do 17 časova, dok će u nedelju, 8. februara, prijem stranaka biti organizovan samo u Sali 2 Gradske kuće, u terminu od 8 do 17 časova.