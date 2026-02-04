Produktna berza: Kukuruz i pšenica u rastu, promet 1.770 tona (Video)

preuzeta fotografija

Tokom prethodne nedelje, preko Produktne berze prometovano je 3.561 tona robe, finansijske vrednosti 91.833.320,00 dinara. Najviše aktivnosti tržišnih učesnika zabeleženo je kod pšenice i kukuruza, te su ove ratarske kulture činile 91% ukupnog nedeljnog prometa, sa gotovo jednakim udelom.

KUKURUZ:

Početak prethodne nedelje na tržištu kukuruza obeležen je povećanom aktivnošću i kupovne i prodajne strane i rastom cene. Od sredine prethodne nedelje, blokada teretnih graničnih prelaza prema zemljama Šengena, rezultirala je povlačenjem značajnog broja kupaca na domaćem tržištu. Ovakva tržišna situacija uslovila je slabljenje trgovinske aktivnosti, uz snižavanje cena na strani tražnje. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,00 do 22,60 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 22,19 din/kg bez PDV-a (24,41 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 2,94% u odnosu na sedam dana ranije.

PŠENICA:

Tokom čitave prethodne nedelje, na tržištu pšenice, ponuda je bila izraženija u odnosu na tražnju. Interesovanje kupaca, u najvećoj meri, bilo je usmereno na pšenicu sa 11-12% proteina. Hlebnim zrnom trgovalo se po ceni od 20,30 do 21,00 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cena iznosila je 20,62 din/kg bez PDV-a (22,68 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 1,44% u odnosu na prethodnu sedmicu. Na paritetu CPT luka, trgovalo se pšenicom sa min. 11,5% proteina po ceni od 20,80 din/kg bez PDV-a.

SOJA:

Sojinim zrnom se izuzetno slabo trgovalo, a razlog tome bio je manjak kupaca. U prvoj polovini prethodne nedelje zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 48,50 din/kg bez PDV-a (53,35 din/kg sa PDV-om), uz obračun kvaliteta, pokazujući blagi rast cene (+0,21%). Kako je radna nedelja odmicala, beležili su se periodi izuzetno slabe tražnje ili potpunog izostanka aktivnosti kupaca, te je dalje trgovanje izostalo.

STOČNI JEČAM/JEČAM:

Na tržištu ječma izražene su bile oscilacije u odnosu ponude i tražnje, a cenovni spread ograničavao je obim trgovanja. Početkom pethodne nedelje kupoprodajni ugovori zaključeni su za ječam sa hektolitarskom masom 60 kg po ceni od 21,50 din/kg bez PDV-a, nakon čega je usledilo slabljenje interesovanja kupaca za trgovinom. Krajem prethodne nedelje, tražnja se ponovo aktivirala, ali do realizacije trgovanja nije došlo, s obzirom na to da su ponuđači u međuvremenu podigli cene.

ĐUBRIVA:

Na tržištu đubriva, kupoprodajni ugovori zaključeni su za UREU, pakovanu u džambo vrećama po ceni od 50,04 din/kg (425 eur/t) bez PDV-a, dok je UREA, granulisana u džambo vrećama, prometovana po ceni od 51,82 din/kg (440 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)