Tragedija na Gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici

Aktuelno Vesti Sremska Mitrovica | February 3, 2026

Kako prenose mediji na obali reke Save u Sremskoj Mitrovici danas oko 16:30 časova pronađeno je telo muškarca. Telo je uočeno na kraju gradske plaže, nakon čega su na lice mesta odmah izašle policijske patrole i ekipa Hitne pomoći. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose mediji, reč je o muškarcu (1959) sa teritorije Sremske Mitrovice koji je u trenutku pronalaska bio obučen u plavo radničko odelo. Za sada nije poznat uzrok ove nesreće. Kako nezvanično saznaju mediji na telu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti.

(Redakcija)

