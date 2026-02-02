Novi režim zaustavljanja i parkiranja (Video)

Od danas (2.2.) u Sremskoj Mitrovici, u ulici Kralja Petra I, počinje primena novog režima funkcionisanja teretnog saobraćaja, a cilj je uvođenje reda u jednoj od najfrekventnijih gradskih ulica. Kako je, na svom Instagram nalogu, izjavio gradonačelnik Branislav Nedimović, snabdevanje u ovoj ulici biće strogo ograničeno i dozvoljeno isključivo u večernjim i noćnim satima, od 20 časova do 6 ujutro, i to uz posebnu dozvolu.

„Postoje dve vrste saobraćajnih znakova. Snabdevanje je dozvoljeno samo u navedenom terminu, sa posebnom dozvolom, i to na tri posebno određena mesta. Zadržavanje vozila radi snabdevanja može trajati najduže deset minuta, i to samo u izuzetnim situacijama” – rekao je Nedimović.

Dozvole za snabdevanje izdavaće resorna Gradska uprava.