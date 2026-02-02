Aktuelnosti iz JKP “Toplifikacija”

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, JKP „Toplifikacija” Sremska Mitrovica obaveštava korisnike svojih usluga i javnost da je obavljeno imenovanje stručnog lica zaduženog za bezbednost i zakonitost obrade podataka. Reč je o Milici Čarubdžić, a svi korisnici usluga se mogu obratiti elektronskom poštom smtoplana@mts.rs radi ostvarivanja svojih prava, kao što su pravo na uvid u podatke, ispravku podataka ili povlačenje saglasnosti za obradu, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Cilj ovog imenovanja je da se osigura najviši nivo zaštite privatnosti naših korisnika i omogući direktna komunikacija u vezi sa svim pitanjima koja se tiču obrade ličnih podataka.