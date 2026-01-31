Organizovani štandovi SNS-a u Šidu (Foto)

Članovi i aktivisti OO SNS Šid organizovali su štandove i druženje sa građanima na tri lokacije u Šidu, kao i u Moroviću i Gibarcu. “Delili smo promo materijal, razgovarali sa građanima, našim prijateljima, komšijama i simpatizerima koji veruju u politiku predsednika Aleksandra Vučića, koja ima punu podršku za sve što radi za našu Srbiju,” rekao je narodni poslanik Dejan Bulatović . Bulatović je potvrdio i da je tokom današnje akcije bilo i velikog broja novih učlanjenih u SNS u Šidu . Takođe je rekao da će se i u narednom periodu nastaviti sa sličnim aktivnostima, kako bi pre svega u direktnom kontaktu sa građanima sagledali njihove probleme i pronašli način kako da ih reše.