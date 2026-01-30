U susret 107. godišnjici PKV-a

preuzeta fotografija

Privredna komora Vojvodine u ponedeljak , 2. februara, obeležiće 107. godišnjicu od osnivanja. Na svečanosti će govoriti predsednik Komore Vladimir Gak, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i predsednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine Balint Juhas. Tom prilikom biće uručene nagrade najuspešnijim privrednim društvima i pojedincima za prošlu godinu, a istovremeno će u rad biti puštena platforma „Moj market” koju je Privredna komora Vojvodine idejno osmislila i izradila, kako bi podstakla rad preduzetnika i afirmaciju domaće proizvodnje. „Moj market” (e -prodavnica ) je onlajn platforma na kojoj se nalaze proizvodi preduzetnica, koji će moći da se kupe putem aplikacije. Svečanost počinje u 12 sati.