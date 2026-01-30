Prebrza vožnja u Sremu

Iz policije je saopšteno da je u proteklom periodu otkriveno više prekršaja zbog brze vožnje. Između ostalog, na putnom pravcu Sremska Mitrovica – Jarak otkriven je dvadesetčetvorogodišnjak koji je vozio „BMW” brzinom od 166,7 kilometara na čas, za 106,7 kilometara više od dozvoljene. Na istoj deonici je zaustavljen dvadesettrogodišnjak koji je upravljao „Fordom” brzinom od 150 kilometara na čas gde je ograničenje 60 kilometara na čas. U blizini Sremske Rače zaustavljen je četrdesetosmogodišnjak koji je upravljao „Folksvagenom” brzinom od 165,9 kilometara na čas na delu puta gde je ograničenje 60 kilometara na čas. U Bosutu je otkriven pedesetdvogodišnjak koji je upravljao „Mercedesom” brzinom od 155,8 kilometara na čas gde je dozvoljeno 50 kilometara na čas. Četrdesetjednogodišnjaka je, na autoputu Beograd – Šid , kod Sremske Mitrovice, zaustavio presretač zbog vožnje „Poršea” brzinom od 152,3 kilometra na čas, za 122,3 kilometara većom od dozvoljene. Svi prekršaji su, u skladu sa zakonom, sankcionisani. Iz policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.