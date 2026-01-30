Epidemiološka situacija

preuzeta fotografija

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” saopštio je da je na teritoriji Srbije od 19. do 25. januara zabeleženo 9.960 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine i u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina. U poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom, beleži se smanjenje obolelih u dobnoj grupi od 30 do 64 godine. Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda, Južnobanatskog, Južnobačkog, Kolubarskog , Mačvanskog, Pčinjskog, Severnobanatskog i Šumadijskog okruga.