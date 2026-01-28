Akcije dobrovoljnog davanja krvi (Video)

Do kraja januara Crveni krst Sremska Mitrovica organizuje još dve akcije dobrovoljnog davanja krvi.

Prva akcija biće održana u četvrtak, 29. januara, u prostorijama Crvenog krsta, u terminu od 9 : 30 do 13 časova, dok je druga planirana za petak, 30. januara, u Visokoj školi „Sirmijum”, od 10 do 13 časova. Pored ovih aktivnosti, Crveni krst Sremska Mitrovica u okviru svojih redovnih aktivnosti obezbeđuje i Narodnu kuhinju, namenjenu najugroženijim sugrađanima. O svemu tome govorila je Tatjana Jovančević, sekretar Crvenog krsta Sremska Mitrovica.