Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati desetog vikenda (Video)

Odigrane su utakmice desetog vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u Sportskom centru “Gimnazijum” u Rumi. Postignuti su sledeći rezultati:
GENERACIJA 2013:
ŠF “TRGOVAČKI” SM – SFU “PREMIJER 2020” VRDNIK 1:0
FK ” RADNIČKI CRVENI ” SM – ŠF ” FRUŠKAĆ ” RUMA 7:0
FK ” RADNIČKI BELI ” SM – FK ” DONJI SREM ” PEĆINCI 1:0
GENERACIJA 2014:
FK ” RADNIČKI ” ŠID – ŠF ” FRUŠKAĆ ” RUMA 10:0
ŠF ” TRGOVAČKI ” SM – ŽFK ” RUMA ” 3:1
GFK ” SLOVEN ” RUMA – ŠF ” JEDNOTA ” ŠID 9:4
GENERACIJA 2015:
ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA – FK ” RADNIČKI ” IRIG 3:0
FK „ RADNIČKI „ ŠID – FK “BORAC ” MARTINCI 5:0
FK „ RADNIČKI „ ŠID – GFK ” SLOVEN ” RUMA 3:2
FK ” JEDINSTVO ” S.PAZOVA – FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI 1:2
GENERACIJA 2016:
ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ SM – ŠF „ LAVOVI 022 „ RUMA 3:2
ŠF ” JEDNOTA ” ŠID – FK „ SLOBODA „ DT 0:2
ŠF “ TRGOVAČKI PLAVI “ SM – FK „ RADNIČKI „ SM 2:7
RFC „ INĐIJA „ –SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK 3:0
ŠF “ PRAVE DAME “ N.BANOVCI – FK „ JEDINSTVO „ SP 6:0
ŠF “ PRAVE DAME “ N.BANOVCI – FK „ POLET „ NIKINCI 0:3
OFK “LAĆARAK” – GFK “ SLOVEN 1924” RUMA 4:1
GENERACIJA 2017:
RFC “ INĐIJA “ – ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 1:1
ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – FK “ SLOBODA “ DT 0:6
ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ – FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI 2:2
FK „ RADNIČKI „ IRIG – FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA 8:2
ŠF “ FOOTBALLAND” RUMA – GFK „ SLOVEN „ RUMA 0:10
ŠF “ JEDNOTA “ ŠID – GFK “ SLOVEN 1924” RUMA 5:3
ŠF “ LAVOVI 022” RUMA- FK “ RADNIČKI “ ŠID 2:0
GENERACIJA 2018:
FK „ RADNIČKI „ SM – ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ SM 2:4
ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – ŠF “ LAVOVI 022” RUMA 3:6
FK „ RADNIČKI „ IRIG – SFU “ PREMIJER 2020” VRDNIK 3:0
FK „ P S K „ PUTINCI – ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA 0:3
FK „ P S K „ PUTINCI – FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA 0:3
RFC “ INĐIJA “ – FK “ RADNIČKI “ ŠID 4:1
GENERACIJA 2019:
RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ FUDBOLEND „ RUMA 5:3
RAZVOJNA LIGA 2014-2015:
ŠF „ FUDBOLEND „ RUMA – FK “ JADRAN “ GOLUBINCI 3:3
FK “ ŠUMAR “ OGAR – GFK “ SLOVEN 1924 “ RUMA 3:2
ŠF „ TRGOVAČKI „ SM – GFK “ SLOVEN “ RUMA 0:1
RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ FRUŠKAĆ„ RUMA 2:3
OFK „ LAĆARAK „ – FK „ HAJDUK „ BEŠKA 10:0
