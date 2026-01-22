Rezultati utakmica 17. kola Druge lige Srbije za košarkaše (Video)

Košarkaši rumskog Slovena su ubedljivo poraženi u drugoligaškom derbiju začelja i praktično su već bez šansi da očuvaju svoj sadašnji status! Tim Niša je pobedio leskovačko Zdravlje i upisao 14. pobedu. Rezultati utakmica 17. kola:
SUBOTA:
JAGODINA – PIROT 76 : 82
MLADOST SMEDEREVSKA PALANKA – PROLETER NAFTAGAS ZRENJANIN 102 : 87
KONSTANTIN NIŠ – LOZNICA 83 : 73
KLIK ARILJE – SLOVEN RUMA 87 : 65
NEDELJA:
NIŠ MAXBET – ZDRAVLJE LESKOVAC 93 : 78
DUNAV STARI BANOVCI – BEKO BEOGRAD 74 : 96
IBC BEOGRAD – IVANJICA 86 : 81
KOLUBARA LA 2003 LAZAREVAC – OKK NOVI PAZAR 89 : 73