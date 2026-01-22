Pre 130 godina rođen naš veliki slikar

Sava Šumanović, veliki srpski slikar, rođen je na današnji dan, 22. januara 1896, pre 130 godina. Slikar pejzaža, aktova, mrtve prirode, jedan od najznačajnijih srpskih slikara uopšte, rođen je u Vinkovcima. Kada se porodica vratila u zavičajni Šid, Sava je imao četiri godine. Gimnaziju pohađa u Zemunu, gde počinje da odlazi i na časove slikanja kod učitelja Isidora Janga, koji ga upoznaje sa slikarstvom Sezana i van Goga. Jeseni 1920. Šumanović je otišao u Pariz. Uticaji kubizma su vidljivi u ovoj, ali i u kasnijim fazama slikarevog rada. Može se opravdano reći da je ovaj slikarski jezik Sava Šumanović doneo u Srbiju i da njegova dela ostaju najreprezentativniji primer domaćeg kubističkog slikarstva. Narednih godina živi i slika u Zagrebu. Godine 1927. Sava Šumanović je naslikao „Doručak na travi” koji je naišao na odlične kritike u Francuskoj. Nešto kasnije, za 7 dana i noći intenzivnog rada , naslikao je sliku „Pijana lađa” koju je izložio na salonu nezavisnih. Vraća se u Šid 1928, umoran od teških uslova života, rada i loših kritika. U Šidu slika sremske pejzaže i aktove. Tri godine radi na ciklusu velikih platna „Šiđanke”, a kasnije na ciklusu „Beračice”, posvećenom berbi grožđa. Na Veliku Gospojinu, 28. avgusta 1942. godine, Savu su, zajedno sa još 150 Srba iz Šida, oko 6 sati ujutro , uhapsile ustaše i odvele u Mitrovicu. Prema iskazu svedoka, kada je čuo da ustaše dolaze po njega, tražio je da se okupa, očešlja i lepo obuče, kako ne bi otišao neuredan. Svi oni su posle mučenja streljani, verovatno 30. avgusta, posle čega su sahranjeni u zajedničku masovnu grobnicu. Njemu u čast ustanovljena je slikarska nagrada Sava Šumanović. Povodom 125 godina od rođenja objavljena je 2021. poštanska marka u Srbiji posvećena Savi Šumanoviću. Uvršten je u 100 najznačajnijih Srba.