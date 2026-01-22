Planovi i ulaganja u šidsku poštu (Foto)

Zoran Anđelković, direktor „Pošte Srbije”, posetio je danas poštu u Šidu. Anđelkovića je dočekao narodni poslanik Dejan Bulatović i u srdačnom razgovoru dogovoreni su važni projekti koji se tiču funkcionisanja i potreba u lokalu. Između ostalog, planirano je povećanje broja zaposlenih, kako u Šidu, tako i u šidskim selima, kao i ulaganja u sam objekat koja podrazumevaju bolje uslove za rad. Kako Sremska TV saznaje, planirani su i radovi na fasadi zgrade koja se nalazi u strogom centru Šida. Posle pripreme potrebne dokumentacije, pristupiće se sprovođenju dogovorenog, rekao je za Sremsku TV narodni poslanik Dejan Bulatović. Anđelković i Bulatović posetili su i poštu u Bačincima, gde su prisustvovali uručenju ugovora o radu na neodređeno vreme za dva zaposlena radnika.