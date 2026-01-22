Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Šidu i Moroviću

preuzeta fotografija

Crveni krst Šid, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizuje redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi, i to u ponedeljak, 26. januara 2026. godine, u Crvenom krstu Šid, ul. Cara Lazara 10, od 9 do 12 časova, i u četvrtak, 29.01.2026. godine, u Moroviću, u Zdravstvenoj stanici Morović. Podsećamo, krv mogu dati sve zdrave, punoletne osobe do 65 godina starosti, ukoliko zadovoljavaju granične vrednosti hemoglobina, svaka 4 meseca (žene) i svaka 3 meseca (muškarci). Iz šidskog Crvenog krsta apeluju na sve humane sugrađane da i ubuduće redovno dobrovoljno daju krv kako bi se održao kontinuirani priliv krvi do svih pacijenata kojima je potrebna transfuzija krvi.